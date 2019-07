Schrecklicher Unfall: 20-Jähriger fliegt meterweit nach tödlicher Bodenwelle

Ein 20-Jähriger krachte beim Unfall im Landreis Rotenburg bei Bremen mit dem Auto gegen ein Haus und schleuderte heraus. Es kam zum Todesdrama in Niedersachsen.

Gnarrenburg - Schreckliches Unglück auf der Kreisstraße K102: In der Gemeinde Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg kam bei einem schweren Unfall ein 20 Jahre alter Mann ums Leben. Eine Bodenwelle war Ausgangspunkt des Todesdramas in Niedersachsen. Von dem tödlichen Unfall in der Nähe von Bremen berichtet nordbuzz.de*.

Bremen: Schwerer Unfall in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg kostet Fahranfänger das Leben

Nach Angaben der Polizei fuhr der 20-jährige Fahranfänger mit dem Auto am frühen Sonntagmorgen (30. Juni) gegen 4 Uhr auf der Kreisstraße in Gnarrenburg, als es zu dem verheerenden Unfall im Landkreis Rotenburg bei Bremen kam. Der junge Mann war mit einem Hyundai in Richtung Bremervörde unterwegs.

Innerhalb eines auf maximal 70 Km/h beschränkten Geschwindigkeitsbereichs verlor der Fahranfänger aus Gnarrenburg die Kontrolle über sein Auto. Die Polizei vermutet, dass der 20-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, als er mit dem Auto über eine Bodenwelle fuhr. Sein Hyundai kam rechts von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen ein Einfamilienhaus.

Bremen: 20-Jähriger bei schwerem Unfall in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg aus Auto geschleudert

Das Todesdrama nahm spätestens in diesem Moment seinen schrecklichen Lauf. Weil der junge Mann im Auto nicht angeschnallt war, wurde er durch den heftigen Aufprall mit dem Haus meterweit aus dem Auto geschleudert. Der 20-jährige Fahranfänger starb noch an der Unfallstelle in Niedersachsen, wie die Polizei berichtet.

Am Haus entstand nach Angaben der Polizei bei dem schweren Unfall unweit von Bremen ein erheblicher Sachschaden. Die Bewohner kamen mit einem Schrecken davon. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei Rotenburg die Kreisstraße K102 für mehrere Stunden.

