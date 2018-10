Mercedes durchbricht Edeka-Schiebetüren - SUV rast in mit Kunden gefüllten Supermarkt

Ein Mercedes-SUV hat am Mittwochmittag zwei Schiebetüren eines Edekas durchbrochen. Der Supermarkt war gut gefüllt.

Grasberg / Landkreis Osterholz - Am Mittwochvormittag ist gegen 12.30 Uhr eine 53-jährige Frau in den Eingangsbereich eines Edeka Verbrauchermarktes an der Wörpedorfer Straße, Ecke Speckmannstraße hinein gefahren, wie nordbuzz.de* berichtet. Nach Polizeiangaben durchbrach sie mit einem Mercedes-SUV sowohl die erste als auch die zweite Schiebetür des Marktes.

Grasberg bei Bremen: Mercedes durchbricht Türen von Edeka - SUV kracht in Supermarkt in Niedersachsen

Obwohl sich der Vorfall während der Geschäftszeit ereignete und sich Kunden sowie Mitarbeiter im Edeka Markt befanden, wurde niemand verletzt. Im Eingangsbereich des Gebäudes und am Mercedes-SUV entstand jedoch Sachschaden. Der Pkw musste geborgen werden. Zur Ermittlung der Unfallursache war die Polizei vor Ort.

Am Nachmittag wurde zudem der Gesundheitszustand der Autofahrerin untersucht, da gesundheitliche Probleme als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden konnten.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

