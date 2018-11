Lkw drängt Luxusauto in Autobahn-Baustelle und flüchtet - Fahrer verunglückt mit Tesla

Der 32-jährige Fahrer fuhr seinen Tesla bei einem Ausweichmanöver in die Absperrung einer Baustelle.

Bei einem Unfall mit einem Tesla ist hoher Sachschaden entstanden. Ein Lastwagen hatte die Luxus-Karosse in einer Baustelle auf der Autobahn A1 abgedrängt und anschließend seine Fahrt fortgesetzt.

Delmenhorst - Hoher Schaden entstand am späten Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr bei einem Unfall im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn A1 im Bereich Wildeshausen. Ein 32-jähriger Mann aus Syke war mit seinem Tesla in Richtung Osnabrück unterwegs als er in Höhe Wildeshausen von einem Sattelzug abgedrängt wurde, wie nordbuzz.de* berichtet. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort.

Bremen: Tesla verunglückt bei Ausweichmanöver in Baustelle auf Autobahn A1

Der 32-jährige Mann aus Syke befuhr nach Polizeiangaben mit seinem Tesla die linke Fahrbahn der Autobahn A1 in Richtung Osnabrück. Zwischen der Raststätte Wildeshausen und der Anschlussstelle Wildeshausen-West kam es im Bereich der Baustelle zu einem verhängnisvollen Zwischenfall mit einem Lkw.

+ Bei einem Unfall mit einem Tesla auf der Autobahn A1 bei Wildeshausen bei Delmenhorst entstand hoher Schaden. © picture alliance / dpa (Symbolbild)

Beim Durchfahren der kurvenförmig nach rechts umgeleiteten Passage geriet der Sattelzug auf die linke Fahrbahn und zwang den Tesla-Fahrer zu einem Ausweichmanöver.

Wildeshausen bei Bremen: Hoher Schaden bei Tesla auf Autobahn A1

Der Tesla kollidierte mit Teilen der Absperrung der Baustelle und blieb fahruntüchtig auf der Autobahn A1 liegen. Es entstand ein hoher Schaden von geschätzt mindestens 15.000 Euro.

Das teure Auto musste abgeschleppt werden. Währenddessen setzte der Fahrer des Sattelzuges seine Fahrt in Richtung Osnabrück fort. Er konnte nicht mehr angetroffen werden.

