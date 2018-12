Jugendliche hantieren mit Pistolen - Großeinsatz in Einkaufszentrum

Nachdem zwei Jugendliche in einem Einkaufszentrum in Bremen mit Pistolen hantierten, kam es zu einem Großeinsatz der Polizei.

Zeugen beobachteten zwei Jugendliche, wie diese in einem Einkaufszentrum mit Pistolen hantierten. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an.

Bremen - Im Bereich eines Einkaufszentrums in Bremen-Habenhausen beobachteten Zeugen am Dienstagmittag zwei Jugendliche, die mit Pistolen hantierten. Daraufhin rückte die Polizei mit zahlreichen Kräften an und konnte die beiden in der Umgebung aufgreifen. Es hatte sich um Softairwaffen gehandelt, was drastische Folgen haben könnte, wie nordbuzz.de* berichtet.

Bremen: Mit Pistolen in Einkaufszentrum beobachtet - Jugendliche lösen Großeinsatz in aus

Nach Polizeiangaben beobachteten Zeugen gegen 13.20 Uhr, wie zwei Jugendliche auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Steinsetzerstraße in Bremen-Habenhausen mit zwei Waffen hantierten. Sie informierten die Polizei, welche mit zahlreichen Kräften anrückte. Im Einkaufszentrum und dessen Umfeld wurde intensiv nach den Personen gesucht.

Bremen: Bei Großeinsatz in Einkaufszentrum: Polizei findet Jugendliche mit Pistolen

Außerhalb des Einkaufszentrums trafen die Polizeikräfte einen 14 und einen 15-Jährigen an und fanden bei beiden je eine Softair-Pistole. Die Waffen wurden sichergestellt. Beide Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, es wird außerdem geprüft, ob die Kosten für den Einsatz in Rechnung gestellt werden können.

