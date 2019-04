Eskalation bei Party mit 300 Menschen - dann überrascht Gastgeber die Polizei

Feier mit mehreren hundert Gästen

+ © Patrick Seeger/ dpa/ Screenshot Google Maps (Fotomonta ge) In Bremen-Mitte musste die Polizei eine Feier mit mehreren hundert Gästen beenden - Das wollte der Gastgeber allerdings nicht so einfach hinnehmen. © Patrick Seeger/ dpa/ Screenshot Google Maps (Fotomonta ge)

In Bremen ist eine Party mit knapp 300 Menschen in einer Wohnung eskaliert. Die Polizei griff ein. Der Gastgeber ließ sich das aber nicht einfach so gefallen.