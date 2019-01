Schrecklicher Unfall zwischen BMW und Audi: Mutter tot – Kindersitz leer

Zum schrecklichen Unfall kam es zwischen einem BMW und einem Audi bei Wolfenbüttel nahe Braunschweig in Niedersachsen. Eine Mutter und ein 18-Jähriger sind tot.

Wolfenbüttel/Halchtern - Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am vergangenen Sonntag gegen 3.30 Uhr auf der L495 in Halchtern bei Wolfenbüttel: Wie nordbuzz.de* berichtet, kollidierten der BMW eines 18 Jahre alten Fahranfängers und der Audi einer 29-jährigen Mutter frontal - mit verheerenden Folgen. (Polizei will Smart in Hamburg kontrollieren: Fahrer gibt plötzlich Gas - mit verheerenden Folgen)

Wolfenbüttel nahe Braunschweig: Mutter tot nach schwerem Unfall zwischen BMW und Audi

Aus bislang unbekannter Ursache prallten der BMW und der Audi auf der regennassen Fahrbahn der L495 frontal ineinander.

+ Der komplett zerstörte BMW © Nonstopnews

Nach Angaben von Nonstopnews muss der Zusammenstoß bei enorm hoher Geschwindigkeit geschehen sein, da die beiden Fahrzeuge anschließend gut 100 Meter auseinander geschleudert und extrem deformiert wurden.

Schrecklich: Auto rast bei Wolfsburg/Königslutter unter Lkw: Fahrer hat keine Chance - Rettungsgasse wird zum Ärgernis

Unfall bei Wolfenbüttel: Taxifahrer bemerkt Crash zwischen BMW und Audi

+ Der Audi der 29-jährigen Mutter © Nonstopnews

Auf der um die Uhrzeit kaum befahrenen, dunklen Landstraße war außer dem BMW des 18-Jährigen und dem Audi der 29 Jahre alten Mutter nur noch ein Taxifahrer unterwegs, dem glücklicherweise etwas Merkwürdiges im Rückspiegel auffiel und der vorsichtshalber die Polizei verständigte. Die Beamten, die sich daraufhin auf den Weg zur Unfallstelle machten, bot sich ein Bild des Schreckens. (VW Passat kollidiert mit Pferd: Familienauto wird völlig eingedrückt, Tier tot)

Unfall zwischen BMW und Audi nahe Braunschweig: War ein Kind an Bord?

+ Der leere Kindersitz im Audi löste eine große Suchaktion aus. © Nonstopnews Die 29 Jahre alte Mutter und der 18 Jahre alte Fahranfänger wurden schwer in ihren komplett zerstörten Fahrzeugen eingeklemmt. Für die beiden kam leider jede Hilfe zu spät.Doch dann fand die Feuerwehr einen Kindersitz im Audi der 29-Jährigen, woraufhin die Einsatzkräfte eine groß angelegte Suchaktion starteten - es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Kind im Auto befand. (Zoll öffnet Kofferraum von Auto - Was Beamte sehen, verschlägt ihnen die Sprache)

Unfall zwischen BMW und Audi bei Wolfenbüttel: Feuerwehr schneidet Unfallopfer aus Trümmern

+ Der Teddi wurde im Audi der Mutter gefunden © Nonstopnews Glücklicherweise blieb die Suche erfolglos. Die Feuerwehrkräfte mussten die beiden Unfallopfer mit schwerem Gerät aus den Trümmern des BMW und des Audis bergen. Zusammen mit einem Sachverständigen hat die Polizei umfassende Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Zu diesem Zweck blieb die Strecke bis in den Sonntagmorgen voll gesperrt. (

+ Bis zur Unkenntlichkeit zerstört: Das Wrack des BMW © Nonstopnews

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen

Nach dem heftigen Angriff auf Bremens AfD-Chef Frank Magnitz hat seine Partei ein furchtbares Bild auf Facebook geteilt.

Mitten auf einer Kreuzung ist aus ungeklärter Ursache ein Seat in einen Ferrari gekracht. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, in einem der Autos befanden sich ein Baby und ein Hund.