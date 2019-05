Mann öffnet mehrmals Hose vor Kinder - und stellt wirklich absurde Frage

Ein Mann öffnete vor mehreren Kindern in Braunschweig die Hose. Kein Einzelfall in der Stadt in Niedersachsen. Die Polizei sucht jetzt nach dem Exhibitionisten.

Ein Mann hat sich in Braunschweig vor Schülern entblößt

Der Verdächtige aus Niedersachsen ließ dabei seine Hose runter

Die Polizei Braunschweig such nach dem Exhibitionisten Braunschweig

Braunschweig - Die Klingel ertönt, die Schüler packen ihre Unterlagen ein und machen sich auf den Nachhauseweg. Dieser wird für einen 10-jährigen Jungen jedoch zum Albtraum. Das berichtet nordbuzz.de*.

Tatort Möncheweg in Braunschweig, Donnerstagmittag (23. Mai): Der 10-jährige Schüler begegnet auf seinem Heimweg einem Mann. Unbekannt, bislang nicht gesehen. Dafür bekommt das Kind bei ersten Mal schon zu viel zu sehen. Denn: Der Mann führt Widerliches im Schilde.

Braunschweig: Exhibitionist öffnet Hose vor 10-jährigem Kind

Als der Unbekannte den Jungen sieht, lässt er seine Hose runter und fasst anschließend sein Glied an und dreht sich in Richtung des 10 Jahre alten Kindes. Der Exhibitionist beließ es jedoch dabei, näherte sich nicht dem Jungen, nahm auch anderweitig keinen Kontakt auf. Das berichtet die Polizei Braunschweig. Der 10-jährige Junge lief einfach weiter, ließ sich nichts anmerken und drehte sich auch nicht um.

Wenig später wurde dem Kind klar, dass der unbekannte Mann ihm glücklicherweise nicht folgte. Der Exhibitionist aus Braunschweig war geflohen, in unbekannte Richtung. Erst kürzlich kam es bei Salzgitter nahe Braunschweig zu einem tödlichen Kinder-Drama in Baddeckenstedt. Das berichtet nordbuzz.de.

Mann öffnet Hose vor Kinder - Polizei Braunschweig veröffentlicht Täterbeschreibung

Die Polizei Braunschweig hat auch eine Täterbeschreibung herausgegeben:

170 cm bis 180 cm

normale Statur

blaue Kleidung

Jeans

trug ein schwarzes Tuch

Braunschweig: Mann lässt Hose vor Schüler runter - kein Einzelfall in Niedersachsen

Dieser Vorfall ist kein Einzelfall in der Stadt in Niedersachsen: Schon am Montag (20. Mai) kam es in Braunschweig zu ähnlichen Geschehnissen. Dann auch noch am Freitag (24. Mai), als es gegen 17 Uhr erneut zu exhibitionistischen Handlungen gegenüber drei Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren kam. Tatort war diesmal der Bereich der Gartenkolonie Gänseanger in Lehndorf. Ein junger Jogger sprach nach Angaben der Polizei Braunschweig die drei Kinder, welche in dem Bereich mit ihren Inlinern liefen, an und gab zunächst vor, mit ihnen um die Wette laufen zu wollen.

Anschließend zog der unbekannte Mann seine Hose herunter. Er fragte zudem die Kinder, ob sie sein Glied einmal anfassen möchten oder ob er sie mal anfassen dürfte. So der Bericht der Polizei Braunschweig. Die Kinder liefen sofort weg, der Jogger ebenfalls. Nachdem die Kinder den Vorfall umgehend ihren Eltern berichteten, riefen diese die Polizei, welche sofort eine Fahndung auslöste. Diese führte leider nicht zum Ergreifen des entblößten Mannes.

Die Polizei geht aufgrund der vorangegangene Geschehnisse und der Beschreibungen davon aus, dass es sich um denselben Täter handeln muss.

Exhibitionist in Braunschweig: Polizei sucht Zeugen nach Belästigung von Kind

Die Kriminalpolizei bittet deshalb Zeugen, die am Montag- oder Donnerstagmittag verdächtige Personen mit der obigen Täterbeschreibung im Bereich Mascheroder Holz oder Möncheweg und im Bereich der Gartenkolonie Gänseanger in Lehndorf gesehen haben, sich mit dem Dauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann wieder zuschlägt und sich öffentlich vor einem Kind entblößt.

Zu einem weiteren schrecklichen Vorfall kam es in Niedersachsen, als ein Ehepaar traumatisierte Kinder einer Diakonie-Wohngruppe in Gifhorn bei Braunschweig sexuell missbraucht und misshandelt haben soll, wie nordbuzz.de berichtet.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.