Mann krampft am Boden - helfende Sanitäter sind plötzlich in Gefahr

Braunschweig - Sie wollten dem Mann doch nur helfen, dann wurden sie selber zum Opfer: Als Sanitäter einem am Boden krampfenden Mann beistehen wollten, wurden sie überrascht - und zwar nicht auf die positive Art und Weise. Das berichtet nordbuzz.de*.

Bevor die Sanitäter sich um den am Boden krampfenden Mann gekümmert haben, fuhren die beiden 30 und 36 Jahre alten Männer mit dem Rettungswagen am Freitag (10. Mai) zu einer alkoholisierten Person am Herzogin-Anna-Amalia-Platz in Braunschweig.

Braunschweig: Betrunkener Mann attackiert zur Hilfe eilende Sanitäter

Während des Einsatzes fiel den beiden plötzlich auf, dass in unmittelbarer Nähe eine weitere angetrunkene Person auf dem Boden lag und krampfte. Schnell eilten sie dem am Boden liegenden Mann zur Hilfe, wie die Polizei Braunschweig mitteilt.

Als die Sanitäter den stark alkoholisierten Mann im Rettungswagen versorgten, wurden sie von ihm angegriffen. Er schlug plötzlich wild um sich und traf dabei auch die beiden Helfer. Sofort wurde die Polizei in Braunschweig alarmiert, die den 39-jährigen betrunkenen Mann schließlich auf der Liege fixieren konnte.

Braunschweig: Betrunkener Mann muss in Krankenhaus Blutprobe abgeben

Anschließend wurde der Mann in das Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem Verdächtigen eine Blutprobe entnommen. Der wild um sich schlagende Verdächtige muss nun mit einem Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte rechnen.

