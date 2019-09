Ehepaar betreute kranke Kinder - was es tat, macht fassungslos

Ein Ehepaar betreute traumatisierte Kinder einer Diakonie-Wohngruppe in Gifhorn bei Braunschweig. Was es in Niedersachsen getan haben sollen, macht fassungslos.

Ein Ehepaar aus Niedersachsen betreute Kinder einer Diakonie-Wohngruppe

Die Einrichtung in Gifhorn bei Braunschweig richtete sich an traumatisierte Kinder und Jugendliche

Die vorgeworfenen Taten gegen den 56-jährigen Mann und seine 60-jährige Frau machen fassungslos

Update vom 2. September 2019: Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Hildesheim schockieren. Einem Ehepaar aus Niedersachsen wird vorgeworfen, mehrere Kinder einer Diakonie-Wohngruppe für traumatisierte Kinder und Jugendliche in Gifhorn bei Braunschweig sexuell missbraucht und misshandelt zu haben. Seit Mitte März 2019 sitzen der 56-jährige Mann und seine 60-jährige Ehefrau in Untersuchungshaft.

Der 56-jährige Mann soll im Zeitraum von Mai 1998 bis Juli 2007 in insgesamt elf Fällen mehrere Kinder sexuell missbraucht haben, in zwei Fällen handele es sich zudem um schweren Missbrauch. Außerdem soll der gelernte Erzieher der Diakonie-Wohngruppe in Niedersachsen, der als Haupttäter angeklagt ist, in mindestens vier Fällen eine Misshandlung von Schutzbefohlenen begangen haben.

Gifhorn bei Braunschweig: Mann soll vier Kinder in mindestens elf Fällen missbraucht haben

Die 60-jährige Ehefrau aus Niedersachsen ist dagegen als Mittäterin angeklagt. Die Sozialpädagogin der Diakonie-Wohngruppe für traumatisierte Kinder und Jugendliche in Gifhorn bei Braunschweig soll nicht nur die Taten ihres Ehemannes trotz der eigenen Fürsorgepflicht gebilligt, sondern in mindestens fünf Fällen ebenfalls eine Misshandlung von Kindern begangen haben. Am 12. September beginnt am Landgericht Hildesheim in Niedersachsen nun der Prozess gegen das Betreuer-Ehepaar.

Insgesamt sind für den Prozess gegen die ehemaligen Betreuer der Diakonie-Wohngruppe für traumatisierte Kinder und Jugendliche in Gifhorn bei Braunschweig neun Verhandlungstage angesetzt, das Urteil am Landgericht Hildesheim wird Ende November erwartet. Derzeit sitzen sowohl der 56-jährige Hauptangeklagte als auch die 60-jährige Ehefrau in Untersuchungshaft. Dem Betreuer-Ehepaar aus Niedersachsen droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

Landgericht Hildesheim: Prozess gegen Betreuer-Ehepaar beginnt am 12. September

Meldung vom 27. Mai 2019: Braunschweig - Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat Anklage gegen ein Ehepaar aus Gifhorn bei Braunschweig erhoben. Die Vorwürfe sind erschreckend: Wie nordbuzz.de* berichtet, sollen die beiden Betreuer einer Diakonie-Wohngruppe für traumatisierte Kinder, die ihnen anvertrauten Schutzbefohlenen sexuell missbraucht und misshandelt haben.

Gifhorn bei Braunschweig: Traumatisierte Kinder von Ehepaar sexuell missbraucht und misshandelt

Circa 25 Jahre lang sollen der 57 Jahre alte Mann und seine 59 Jahre alte Ehefrau die Diakonie-Wohngruppe für hilfsbedürftigen Kinder und Erwachsene in Niedersachsen betreut haben. Laut HAZ klagt die Staatsanwaltschaft Hildesheim den Ehemann als Haupttäter an.

Ihm werden elf Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie vier Fälle von Misshandlungen Schutzbefohlener vorgeworfen. Seine Frau muss sich für den Missbrauch Schutzbefohlener in fünf Fällen vor Gericht verantworten. Seit dem 15. März 2019 befindet sich das Ehepaar aus Gifhorn bei Braunschweig in Untersuchungshaft.

Gifhorn bei Braunschweig: Betreuer-Ehepaar vergeht sich an traumatisierten Kindern einer Wohngruppe

Vier Mädchen sollen von dem 57 Jahre alten Mann zwischen 1998 und 2007 sowohl sexuell missbraucht, als auch misshandelt worden sein. Der 59-jährigen Ehefrau wird zur Last gelegt, in vier Fällen nichts gegen die Taten ihres Mannes unternommen zu haben und in einem Fall selbst an den Misshandlungen in Niedersachsen beteiligt gewesen zu sein.

Zudem besteht der Verdacht, dass fünf weitere Bewohner der Diakonie-Wohngruppe ebenfalls misshandelt wurden. Hier dauern die Ermittlungen noch an.

Sexueller Missbrauch und Misshandlungen: Ehepaar aus Gifhorn bei Braunschweig streitet Taten ab

Laut Staatsanwaltschaft hat die angeklagte Frau bis dato zu den Vorwürfen geschwiegen. Ihr Ehemann hingegen habe ausgesagt, bei den "Taten" habe es sich lediglich um Re-Inszenierungen der von den Bewohnern erlebten Traumata gehandelt, um diese aufzuarbeiten. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Opfer noch im Kindesalter. Im Januar 2019 hatte eine heute erwachsene Frau Anzeige gegen das Ehepaar aus Gifhorn bei Braunschweig erstattet.

