Brand einer Lagerhalle sorgt für enorme Rauchwolke

Von: Sebastian Peters

Die Rauchsäule ist weit über Hamburg sichtbar © Elias Bartl

Ein Feuer in Hamburg sorgt aktuell für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Eine Halle in Hamburg-Marienthal an der Gustav-Adolf-Straße steht in Flammen.

Hamburg – Großeinsatz für die Feuerwehr Hamburg am Mittwoch, 28. September 2022, in Hamburg-Marienthal. Gegen 17 Uhr informierten gleich mehrere Anrufer die Feuerwehr über eine brennende Halle an der Gustav-Adolf-Straße.



Beim Eintreffen der ersten Einheiten werden sofort weitere Kräfte nachgefordert, eine Halle einer Autowerkstatt stand in Vollbrand. Verletzte soll es nach ersten Informationen zwar nicht geben, allerdings drohten die Flammen am Anfang auf eine weitere Halle überzugreifen.