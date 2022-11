Brainfog bei Long Covid: Wie Corona das zentrale Nervensystem beeinträchtigt

Gehirnnebel nach Corona

Das Gehirn ist „wie vernebelt“ – viele Menschen leiden nach ihrer Corona-Infektion unter Brainfog, einem der Leitsymptome bei Long Covid. Das Denken fällt ihnen schwer. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

Bremen – Nach der überstandenen Corona-Infektion geht es für viele Betroffene erst richtig los: Der Gehirnnebel oder „Brainfog“ trifft sie unvermittelt, auch nach milden Krankheitsverläufen. Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen und Erschöpfung machen den Alltag mit seinen Anforderungen zunehmend zum Problem – und Erklärungen finden sich wenige. Doch jetzt gibt es neue Erkenntnisse über den Verursacher der Beschwerden: ein Prozess, der eigentlich ein Abwehrmechanismus des Körpers sein soll.

Kreiszeitung zeigt, welche Prozesse im Gehirn dafür verantwortlich sind, dass sich das Denken bei Long Covid-Betroffenen vernebelt.

Eine Studie, die am Donnerstag, dem 10. November 2022, im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, hat das Problem untersucht und liefert neue Aufschlüsse darüber, welche Prozesse im Gehirn für die Symptome verantwortlich sein könnten. Ein Team um Forscher Anthony Fernández-Castañeda von der kalifornischen Universität Stanford untersuchte in einem Experiment Mäuse, die zuvor an Covid-19 erkrankt waren, und fand bei den Tieren Anzeichen für eine Entzündung des zentralen Nervensystems (ZNS).