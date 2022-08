Fliegerbombe in Düsseldorf: Große Evakuierung – 17.000 Menschen betroffen

Teilen

Tausende Menschen sind nach einem Bombenfund in Düsseldorf von der Evakuierung am Freitag betroffen. (Symbolbild) © picture alliance/Henning Kaiser/dpa

Bombenfund in Düsseldorf: Bei Bauarbeiten wurde eine Fliegerbombe entdeckt, die noch am Freitag entschärft werden soll. Eine große Evakuierung ist geplant.

Düsseldorf – Tausende Menschen müssen nach einem Bombenfund am Freitag ihre Wohnung verlassen. Noch am Freitagabend soll in Düsseldorf-Pempelfort eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Dabei handelt es sich um eine rund eine Tonne schwere Bombe. Nach ersten Angaben der Stadt sind 17.000 Menschen von der Evakuierung betroffen.

24RHEIN berichtet live im Ticker über den Bombenfund und die Entschärfung in Düsseldorf.

In einem Radius von 1000 Metern um den Fundort des Blindgängers ist zudem luftschutzmäßiges Verhalten vorgeschrieben. Die Fliegerbombe wurde bei Bauarbeiten an der Moltkestraße im Stadtteil Pempelfort entdeckt. (mlu)