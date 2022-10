Bombenfund im Hamburger Hafen: Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst vor Ort

Teilen

Im Einsatz: der Kampfmittelräumdienst. (Symbolfoto) © Martin Dziadek/Imago

Großeinsatz in Hamburg: In der Hansestadt wurde am Montagmorgen eine Bombe im Hamburger Hafen gefunden. Der Einsatz vor Ort läuft.

Hamburg - Alarm und Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg. Bei Arbeiten in der Elbe ist im Hamburger Hafen eine Bombe gefunden worden.

Um was für eine Bombe es sich handelt und wie der Einsatz läuft, berichtet 24hamburg.de.

Ersten Angaben zufolge wurde die Bombe im Hafen der Hansestadt Hamburg am Montagmorgen entdeckt. Die Feuerwehr wurde gegen 9 Uhr über den Fund in der Nähe des Cruise Centers Steinwerder informiert und befindet sich seitdem im Einsatz.