Polizei-Großeinsatz: Bombendrohung an Schule in Kassel

Bombendrohung an Paul-Julius-von-Reuter-Schule in Kassel: Großeinsatz der Polizei.

Kassel - Ausnahmezustand an der Paul-Julius-von-Reuter-Schule in Kassel: Bei der Polizei ging vergangene Nacht eine Bombendrohung ein. Die Schule wurde für den heutigen Tag komplett geschlossen - die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Darüber berichtet extratipp.com*.

Bombendrohung an Paul-Julius-von-Reuter-Schule: Anonymer Anruf bei Polizei in Kassel

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ging im Kasseler Polizeipräsidium ein anonymer Anruf ein: Eine männliche Stimme teilte den Beamten mit, dass am Freitagmorgen in der Paul-Julius-Reuter-von-Schule in Kassel an der Schillerstraße eine Bombe hochgehen wird. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Paul-Julius-von-Reuter-Schule zur Sicherheit geschlossen

Die Polizei und Fachberater des Zentral Psychologischen Dienstes gehen nicht davon aus, dass die Drohung von Ernsthaftigkeit ausgeht. Trotzdem wurde die Kasseler Schule geschlossen, um kein Risiko einzugehen. Alle eintreffenden Schüler wurden bereits wieder nachhause geschickt.

Ermittlungen laufen auf Hochtour

Das Gespräch mit dem anonymen Anrufer wurde aufgezeichnet. Die Ermittlungen sind derzeit noch im vollen Gange scheinen aber "erfolgsversprechend" zu sein. Die Stimme war die eines Mannes, der Hochdeutsch sprach.

Natascha Berger

