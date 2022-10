Bombe vor Helgoland entdeckt – Kampfmittelräumdienst vor Ort

Von: Sebastian Peters

Teilen

Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort im Einsatz (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

Auf Helgoland wurde am Freitag eine Bombe im Hafenbecken gefunden. Sperrungen, Evakuierungen und weitere Maßnahmen werden aktuell besprochen.

Helgoland – Am Freitag, 28. Oktober 2022, wurde auf bzw. an der Nordseeinsel Helgoland eine Weltkriegsbombe entdeckt, so die Polizei. Demnach soll die Bombe, die in circa 1,8 m Wassertiefe liegt, gegen 10 Uhr entdeckt worden sein.



Sei schneller informiert: die Blaulicht-News direkt aufs Handy – ganz einfach via Telegram

Helgoland: Bombe im Hafenbecken gefunden – Sperrung, Evakuierung und weitere Maßnahmen drohen

Der Kampfmittelräumdienst ist inzwischen auf der Insel eingetroffen und plant noch eine Entschärfung für den heutigen Tag. Infomationen über ein Sperradius und ob die Insel vielleicht komplett evakuiert werden muss, sind bislang nicht bekannt.

„Gegenwärtig finden Planungen der notwendigen Maßnahmen statt“, so die Polizei. Auf der Insel Helgoland leben rund 1284 (31. Dez. 2021) Bewohner. Fahrzeugverkehr gibt es auf der Insel kaum. Lediglich darf die Feuerwehr auf der Nordseeinsel, die während der Neujahrsflut 1721 zerbrach, mit ihrem Einsatzfahrzeug fahren. Weitere Informationen in Kürze.