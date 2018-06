Verheerender Brand im Kreis Unna: Autobahn bis in die Nacht gesperrt

Großbrand in Bönen (NRW): Mehr als 200 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen

Bönen - Es ist der größte Brand im Kreis Unna (NRW) seit Jahrzehnten: Direkt neben der Autobahn 2 stehen Lagerhallen einer Recyclinganlage zum Teil noch immer in Flammen.

Die Löscharbeiten werden die gesamte Nacht durch andauern. Wann die Sperrung der angrenzenden A2 aufgehoben wird, ist unklar.

Was am Samstag zunächst nach einem harmlosen Schwelbrand aussah, entwickelte sich zu einer Feuerhölle, gegen die bis zum frühen Abend mehr als 200 Einsatzkräfte aus der gesamten Region ankämpften und dies nach offizieller Einschätzung bis in den Sonntag hinein tun werden.

Die Brandursache ist bisher unbekannt. Die Anwohner wurden dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

