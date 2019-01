Polizist macht kuriose Entdeckung auf Parkplatz – und kann es erst nicht glauben

Manche Menschen verlieren ihren Geldbeutel, die Jacke oder den Regenschirm - andere ihr Gebiss.

Bochum - Im Kampf gegen Gewalt und Kriminalität decken sie Ladendiebstähle auf, überführen Straffällige oder setzen wagemutig ihr Leben aufs Spiel. Doch wohl ebenso häufig sehen sich Polizisten in ihrem Arbeitsalltag mit lustigen Situationen konfrontiert. So auch ein Beamter aus Bochum, der auf einem Parkplatz am Sachsenring in Wattenscheid eine skurrile Entdeckung machte: Am vergangenen Sonntag (13. Januar) traute er zunächst seinen Augen nicht, doch auf dem Boden lag tatsächlich ein Gebiss.

+ Die Zahnprothese lag in Höhe der Hausnummer 61. © Polizei Bochum

Wie konnte das nur passieren?

Nicht nur den Bochumer Gesetzeshütern drängt sich da natürlich die Frage auf - wie ist das wohl passiert? Und wer ist der Besitzer des ungewöhnlichen Fundstücks? Um das so schnell wie möglich herauszufinden, setzte die Polizei unter anderem einen Tweet ab.

Vermisst jemand von Ihnen zufällig ein #Gebiss? Einer unserer Kollegen hat eines #Bochum #Wattenscheid gefunden. Jetzt suchen wir den rechtmäßigen Besitzer.



https://t.co/aSJUyKb0l2 pic.twitter.com/DxlfZehGNc — Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) 14. Januar 2019

Bislang konnte nur geklärt werden, dass es sich um ein Ober-Gebiss handelt - doch ob der Besitzer weiblich oder männlich ist und wie es auf den Parkplatz gelangte, konnte die Polizei nicht sagen. Zurzeit befindet sich das bissige Fundstück an der in Wattenscheid gelegenen Polizeiwache und wartet darauf, endlich von seinem rechtmäßigen Besitzer abgeholt zu werden.

