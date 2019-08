Häftling aus Bochum auf der Flucht - Polizei warnt: 42-Jähriger ist gewalttätig

Von einem Häftling, der aus der JVA in Bochum geflohen ist, fehlt jede Spur. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Aber Vorsicht: Der 42-jährige Serbe ist gewalttätig!

Bochum - Wie 24.VEST.de* berichtet, ist ein Häftling am Donnerstagabend aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Bochum geflohen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, überwand der 42-jährige Straftäter Aleksander Erceg eine rund fünf Meter hohe Mauer der Einrichtung im Ortsteil Grumme und flüchtete zu Fuß über die Karl-Lange-Straße in Richtung Castroper Straße.

Spürhunde und Hubschrauber im Einsatz

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen, aber auch Spürhunde und ein Hubschrauber konnten ihn bisher nicht finden. Der Serbe saß wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und schweren Raubes ein.

