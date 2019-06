Blutlache nach Party gefunden - mysteriöses Rätsel um Opfer

Nach einer Party in einem geschlossenen Lokal findet die Polizei Hamburg eine Blutlache. Um das Opfer gibt es ein großes Rätsel.

Eine Party in einem offiziell geschlossenen Lokal in Hamburg eskalierte.

Alarmierte Polizisten entdeckten dort eine Blutlache.

Ein Opfer konnten sie allerdings nicht finden.

Hamburg - Ein mysteriöses Gewaltverbrechen ereignete sich am Dienstagabend, 11. Juni, in Hamburg Neugraben. Nach einer Party in einer Kneipe, die offiziell als geschlossen gilt, fanden Polizisten eine Blutlache - vom Opfer fehlte allerdingsjede Spur, wie nordbuzz.de* berichtet. Der Vorfall rief die Mordkommission auf den Plan, die in einer groß angelegten Suchaktion nach dem Opfer der Gewalt-Eskalation forschte.

Hamburg: Mysteriöse Party im geschlossenen Lokal eskaliert - Rätsel um Blutlache

Wie bild.de berichtet, wurde die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch alarmiert, nachdem es bei einer Feier in einer Kneipe in Hamburg Neugraben zu einer Gewalt-Eskalation gekommen war. Vor Ort fanden die Beamten eine Blutlache, von dem dazugehörigen Opfer fehlte jedoch jede Spur. Nach Informationen des Nachrichtenportals konnten die Anwesenden, die an der Party teilgenommen hatten, allerdings nicht sagen, woher das Blut stammte und wo sich das Opfer befand. Sie verhielten sich sogar äußerst unkooperativ.

Nach Fund einer Blutlache in Hamburger Kneipe: Polizei sucht nach Opfer

Daraufhin startete die Polizei Hamburg eine große Suchaktion mit 20 Beamten im Waldgebiet Fischbeker Heide. Wie ein Sprecher gegenüber bild.de bestätigte, wurde es "von einem Gewaltverbrechen" zum Nachteil einer vermissten Frau ausgegangen. Am nächsten Tag wurde im Rahmen der Untersuchungen ein 37-jähriger Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht stand, die Frau bei der Gewalt-Eskalation in der Kneipe getötet zu haben. Die Mordkommission der Polizei Hamburg übernahm die Ermittlungen.

Hamburg: Polizei findet Leiche einer Frau - Mann festgenommen

Am Dienstagvormittag dann die traurige Gewissheit: Die Leiche einer 36-jährigen Frau wurde in einem Gebüsch in der Nähe der Kneipe in Hamburg Neugraben entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, soll es zwischen dem festgenommen 37-jährigen Libanesen und der Frau aus Deutschland zu einem Streit gekommen sein, der außer Kontrolle geriet. Im Laufe der Gewalt-Eskalation in der Kneipe soll der Tatverdächtige die Frau umgebracht haben. Er wird am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, heißt es in der Mitteilung weiter.

