Von S-Bahn erfasst und eingeklemmt: Radfahrer schwer verletzt

Eingeklemmt und schwer verletzt: Im westfälischen Bielefeld kam es zu einem Unglück. Ein Radfahrer wurde auf einem Übergang von einer S-Bahn erfasst.

Bielefeld – Am Mittwoch ereignete sich nahe der Uni Bielefeld ein schwerer Unfall. Ein Radfahrer wollte an einer Haltestelle Bahnschienen überqueren und wurde dabei von einer nahenden S-Bahn erfasst, wie owl24.de* berichtet.

Bielefeld: Bahnführer reagiert schnell

Gegen 7.30 Uhr am Mittwochmorgen wollte ein 32-jähriger Bielefelder auf seinem Sportrad die Bahnschienen an der Haltestelle "Wellensiek", nahe der Universität, überqueren. Die Bahn der Linie 4 war in Richtung der Endstation "Lohmannshof" unterwegs, als der Bahnführer (49) den Radfahrer sah. Sobald er bemerkte, dass dieser nicht anhielt, hupte er und leitete eine Vollbremsung ein.

Radfahrer in Bielefeld schwer verletzt

Dennoch erfasste die Bahn den Bielefelder. Er wurde von seinem Fahrrad geschleudert und anschließend zwischen der Bahn und dem Hochsteg der Haltestelle eingeklemmt. Nach einer Erstversorgung durch Rettungssanitäter wurde der 32-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen ins Krankenhaus in Bielefeld gebracht. Das Rad wurde von der S-Bahn überrollt.

+ An diesem Übergang an der Haltestelle "Wellensiek" in Bielefeld wurde der Radfahrer von einer S-Bahn erfasst. © Google Maps (Screenshot) In Bielefeld kommt es immer wieder zu Unfällen mit der Stadtbahn, wie owl24.de* berichtet. Erst kürzlich ist eine Bahn auf ein wartendes Auto gekracht.

