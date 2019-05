Die Neonazi-Partei "Die Rechte" wird in Bielefeld demonstrieren: Die Teilnehmer wollen zur Justizvollzugsanstalt Brackwede ziehen.

Bielefeld – Um sich für die Freilassung der inhaftierten Volksverhetzerin Ursula Haverbeck einzusetzen, werden sich am Dienstagabend (7. Mai) Vertreter der Partei "Die Rechte" in Bielefeld versammeln, um zu demonstrieren. Um 17 Uhr beginnt die Kundgebung. Auch eine Gegendemo ist geplant, berichtet owl24.de*.

Bielefeld: Chaos zum Feierabendverkehr befürchtet

Die Polizei warnt alle Verkehrsteilnehmer. Aufgrund der Demonstrationen könnte es am Abend zu Behinderungen und spontanen Straßensperrungen in Bielefeld kommen. Das „Bündnis gegen Rechts" hofft auf zahlreiche Teilnehmer, die sich an der Gegendemo beteiligen. Auch das "Antifaschistische Bündnis Bielefeld" wird am Dienstag präsent sein, da es der dritte Neonazi-Aufmarsch innerhalb kürzester Zeit in der Stadt ist.

Bielefeld: Gegendemos geplant

Die Antifa-Demo soll um 17 Uhr am Hauptbahnhof Bielefeld beginnen. Unter dem Motto "Solidarität statt Nationalismus – gegen ein Europa der Vaterländer" ziehen die Anhänger dann durch die Fußgängerzone bis zum Jahnplatz. "Antisemitismus und Holocaustleugnung sind ein Verbrechen. Faschismus ist eine Ideologie der Vernichtung", sagte Antifa-Sprecherin Anna Schmidt.

Ab 18.30 Uhr wird dann das "Bündnis gegen Rechts" aktiv sein. Die Demonstranten wollen von der Ecke Carl-Severing-/Queller Straße mit dem Fahrrad zum Kundgebungsort fahren. Dieser befindet sich am Wolfspfad in Bielefeld. Um 19 Uhr werden sich die Teilnehmer dort versammelt.

Gegendemonstranten werden sich in Bielefeld versammeln (Symbolbild)

