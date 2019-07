19-Jähriger radelt mit Gewehr im Straßenverkehr - Zeuge wählt Notruf

In Bielefeld war der junge Mann mit seinem Fahrrad unterwegs. Er transportierte mehrere Waffen. Verkehrsteilnehmer wurden auf ihn aufmerksam und verständigten umgehend die Polizei.

19-Jähriger fährt mit zahlreichen Schusswaffen durch Bielefeld

Verkehrsteilnehmer in Sorge

Polizei kontrolliert jungen Radfahrer

Bielefeld - Mit einem Gewehr in den Händen befuhr ein Radfahrer die Potsdamer Straße in Bielefeld. Verkehrsteilnehmer wurden in Höhe der Straße Am Vollbruch auf den jungen Mann aufmerksam. Am Dienstag, gegen 14.15, alarmierten sie die Polizei, wie owl24.de* berichtet.

Waffentransport in Bielefeld?

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. In Höhe der Straße Am Strebkamp in Bielefeld sahen sie den 19-Jährigen. Er trug während der Fahrt eine Art Sturmgewehr in den Händen. Auf seiner Schulter befand sich eine Pumpgun. An seinem Gürtel kam zudem eine Pistole zum Vorschein.

Bielefeld: 19-Jähriger erhält Anzeige

Die Beamten stoppten den Radfahrer aus Bielefeld, um ihn zu kontrollieren. In der Tasche des jungen Mannes fanden die Ermittler weitere gefährliche Gegenstände:

zwei weitere Waffen

Magazine

Hydrogelkugel-Munition

Sonstiges Zubehör

Laut Polizei Bielefeld handelt es sich bei den gefundenen Dingen um sogenannte Hydrogel-Waffen. Die Gewehre sind aus Plastik. Auf der Entfernung sehen die Waffen allerdings verdammt echt aus. Der Transport solcher Waffen ist aber so oder so streng verboten. Der 19-Jährige erhielt deshalb eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

