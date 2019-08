28-Jähriger will Drogen verkaufen - doch er gerät an die falschen Kunden

Verdeckter Polizei-Einsatz in Bielefeld

Im Stadthallenpark in Bielefeld wollte ein junger Mann Marihuana an Passanten verkaufen. Er stieß auf zwei Personen und sprach sie an. Dann wurde es plötzlich hektisch.