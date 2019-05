Leiche in Bielefelder Hotel entdeckt: Ist der Tote ein Doppelmörder?

Tod durch Kopfschuss

+ © dpa / Jochen Lübke In einem Bielefelder Hotel wurde eine Leiche entdeckt (Symbolbild). © dpa / Jochen Lübke

In einem Hotel in Bielefeld wurde am Samstag eine Leiche entdeckt. Der Tote starb durch einen Kopfschuss. Ob es sich um Mord oder Suizid handelt, ist unklar.