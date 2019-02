Tödliche Gefahr: Riesen-Zecke in OWL entdeckt

Die Überreste einer Hyalomma-Zecke wurden in der Nähe von Bielefeld entdeckt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts können diese Blutsauger gefährliche Krankheitserreger in sich tragen. Ein Virus kann eine tödliche Krankheit auslösen.

Bielefeld – Für uns Menschen können sie lebensgefährlich werden: Die sogenannte Hyalomma-Zecke ist in Deutschland bislang nicht beheimatet. Trotzdem gelangen immer mehr Blutsauger in die Bundesrepublik. Zugvögel bringen die Parasiten aus Afrika und Asien in unsere Breiten. Nun wurden die Überreste der gefährlichen Riesen-Zecke, die man an ihren gestreiften Beinen erkennt, auch bei Bielefeld gefunden. Sie ist etwa zweimal so groß wie heimische Artgenossen. owl24.de berichtet darüber.

Bielefeld: Blutsauger auf dem Vormarsch

Neben dem Fund bei Bielefeld hat das Robert-Koch-Institut 21 weitere Exemplare im vergangen Jahr in Deutschland registriert. Nach Angaben der Experten trug aber keine Zecke den gefährlichen Krim-Kongo-Virus in sich. Dieser Erreger kann eine Krankheit verursachen, die zum Tode führen kann. Insgesamt waren acht Bundesländer betroffen:

Bayern

Baden-Württemberg

Hessen

Rheinland-Pfalz

Brandenburg

Berlin

Schleswig-Holstein

NRW

Der Fund in Nordrhein-Westfalen wurde bei Bielefeld gemacht. Zwischen einer Jalousie eingequetscht entdeckte eine Frau die Überreste der gefährlichen Riesen-Zecke. Die Spuren schickte sie an das Robert-Koch-Institut. Nach einer genetischen Untersuchung stand zweifelsfrei fest, dass es sich bei dem Tier um die gefürchtete Hyalomma-Zecke handelte.

Bielefeld: Was macht den Parasit so gefährlich?

Die Blutsauger können gefährliche Krankheitserreger in sich tragen, beispielsweise den tödlichen Krim-Kongo-Virus. Der Erreger kann das sogenannte Hämorrhagische-Fieber (CCHF) auslösen. Dabei kann es plötzlich zu Blutungen im Körper kommen. Außerdem leiden die Patienten oft auch unter inneren Blutungen, etwa an Organen und am Gehirn. In diesem Stadium endet die Krankheit meist tödlich. Folgende grippeähnlichen Symptome können auftreten:

Fieber

Kopfschmerzen

Benommenheit

Bauchschmerzen

Anders als bei dem Fund in der Nähe von Bielefeld, wurden die Riesen-Zecke vor allem an Pferden festgestellt. Die Vierbeiner können an dem gefährlichen Fieber jedoch nicht erkranken.

Kann die Riesen-Zecke in Bielefeld sesshaft werden?

Zecken lieben milde Temperaturen, in der Regel werden sie erst im Frühjahr aktiv. Laut Experten sorgt der Klimawandel dafür, dass die Parasiten sich immer weiter ausbreiten. Auch ihre Artgenossen aus Asien und Afrika könnten möglicherweise auch irgendwann in Bielefeld überleben. Ausgewachsene Tiere haben mit Temperaturen bis minus 40 Grad keine Probleme. Ihre Larven sterben bei solchen Witterungsbedingungen allerdings ab.

Mit ihren langen Beinen ist die Hyalomma-Zecke besonders gefährlich. Im Gegensatz zu ihren Artgenossen soll die Riesen-Zecke so angeblich so schnell wie eine Maus sein. Außerdem würden die kleinen Biester eine Jagdstrategie verfolgen.

