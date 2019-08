Frühchen fast blind: Klinik räumt Behandlungsfehler ein

Weil sie zu spät untersucht wurde, ist ein Kind auf einem Auge blind. Die Eltern verklagten die behandelnde Klinik – und der Fall landete vor Gericht.

Vorfall in Krankenhaus in Bielefeld

keine Augenärztliche Untersuchung bei Frühchen

Behandlungsfehler führt fast zur Erblindung

Bielefeld – Marie (Name geändert) ist mittlerweile fünf Jahre alt. 2013 kam sie als Frühchen zur Welt und wog knapp 560 Gramm. Marie wurde als Frühchen im Klinikum Bethel in Bielefeld behandelt und betreut. Doch dabei passierte ein folgenschwerer Fehler, wie owl24.de* berichtet.

Zur Behandlung hätte auch eine augenärztliche Untersuchung gehört. Das Risiko zu erblinden ist bei Frühchen erhöht. Deswegen müssen diese Säuglinge wöchentlich untersucht werden. Bei Marie wartete die hinzugezogene Augenarztpraxis jedoch drei Wochen, wie der WDR berichtet. Als das Mädchen dann in ein Krankenhaus in Münster verlegt wurde, war die Diagnose niederschmetternd für die Eltern: Marie ist auf einem Auge komplett blind, auf dem anderen hat sie nur noch eine Sehkraft von 20 Prozent.

Klinik aus Bielefeld räumt vor Gericht Behandlungsfehler ein

Der Fall landete vor dem Landgericht in Bielefeld. Beim Prozess räumte die behandelnde Klinik den Behandlungsfehler ein. Auch das Gericht befand, dass die Ärzte zu lange gewartet hätten. Da das Risiko der Erblindung bekannt sei, hätten sie schneller eingreifen müssen. Es folgt nun ein weiterer Prozess, in der über die Höhe des entstandenen Schadens verhandelt wird.

