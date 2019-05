Autofahrerin auf Oerlinghauser Straße schwer verunglückt

Mit einem Helikopter wurde die Verletzte in Bielefeld in eine Klinik gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor die Autofahrerin in Bielefeld die Kontrolle über ihren Wagen und krachte gegen einen Strommast.

+++ Newsticker zum Unfall auf der Oerlinghauser Straße in Bielefeld aktualisieren +++

Update: 13.28 Uhr. Bielefeld – Nachdem schweren Unfall auf der Oerlinghauser Straße in Bielefeld befindet sich das Unfallopfer im Krankenhaus. Die Frau erlitt bei der Kollision mit einem Mast schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestand aber nicht. Warum sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor ist weiterhin unklar.

Augenzeugen sagten gegenüber der Polizei Bielefeld, dass sich das Fahrzeug bei dem Unfall gedreht habe. Mit der Fahrerseite stieß das Auto anschließend gegen den Holzpfahl. Die Unfallstelle war für etwa 60 Minuten voll gesperrt. Inzwischen rollt der Verkehr wieder. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf rund 7000 Euro.

Bielefeld: Kontrolle über den Wagen verloren

Erstmeldung: 10, Mai. 12.05 Uhr. Bielefeld – Am Freitagmorgen, gegen 10 Uhr, war die 31-Jährige mit ihrem Wagen auf der Oerlinghauser Straße in Bielefeld unterwegs. Wenige Meter vor der A2-Unterführung geriet ihr Auto plötzlich ins Schleudern. Der PKW prallte mit der Fahrerseite gegen einen Strommast, wie owl24.de* berichtet.

Bielefeld: Nach Kollision – Hubschrauber im Einsatz

Nach dem Unglück wurden umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Die Frau (31) erlitt bei dem Crash in Bielefeld Verletzungen. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Deshalb wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Dann wurde sie von einem Notarzt vor Ort behandelt. Das Unfallopfer wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Bielefeld geflogen.

Bielefeld: Straße nach Unfall gesperrt

Wegen Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Oerlinghauser Straße zwischen der Hausnummer 103 und der Autobahn voll gesperrt werden. Da offenbar auch eine Stromleitung beschädigt wurde, sind auch Mitarbeiter der Stadtwerke Bielefeld vor Ort. Die Unfallursache steht noch nicht fest.

Zwei herrenlose Koffer und eine Bombendrohung haben in Bielefeld für Panik gesorgt und einen Polizeiseinsatz ausgelöscht, wie owl24.de* berichtet.

+ Das Unglück ereignete sich auf dieser Straße, kurz vor der Autobahn-Unterführung in Bielefeld. © Fotomontage: dpa / Google-Maps

In der Innenstadt und an der JVA Brackwede in Bielefeld haben mehrere hundert Menschen demonstriert und ein Mann bekam eine Anzeige.

Zwischen einer männlichen Person und einer Frau war es in Bielefeld zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei dem auch Pfefferspray zum Einsatz kam, wie owl24.de* berichtet.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.