Großbrand! Fenster an Wohnhaus zerspringen – Bewohner in Gefahr

In Bielefeld sorgte ein Brand vor einem Wohnhaus für Aufsehen. Mehrere Fahrzeuge hatten Feuer gefangen. Die Flammen drohten auf ein Wohnhaus überzugreifen. Ein Zeuge wählte sofort den Notruf.

Großbrand in Bielefeld

Sieben Bewohner eines Mehrfamilienhauses betroffen

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Bielefeld - Als die Einsatzkräfte den Brandort an der Hermann-Kleinewächterstraße in Bielefeld am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.30 Uhr, erreichten, schlugen die Flammen meterhoch aus einem Carport. Offenbar waren mehrere Autos in Brand geraten. Das Feuer drohte nun auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus überzugreifen. Wegen der starken Hitzeentwicklung zersprangen plötzlich zahlreiche Fenster, wie owl24.de* berichtet.

Feuer in Bielefeld: 7 Bewohner betroffen

Da sich die Flammen immer weiter ausbreiteten, waren das angrenzende Bildungszentrum und weitere Wohnhäuser in der Webereistraße in Bielefeld auf einmal ebenfalls in Gefahr. Etwa sieben Personen waren betroffen. Um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen setzte die Feuerwehr ein spezielles Tanklöschfahrzeug ein. Aus einem Schlauch, der auf dem Dach des Einsatzfahrzeuges befestigt war, flossen etwa 2.000 Liter der Löschschaum pro Minute.

Brand in Bielefeld gelöscht - Ermittler äußern Verdacht

Nach rund 15 Minuten konnte die Feuerwehr Bielefeld das Feuer ersticken. Rund 50 Kräfte waren im Einsatz. Von dem Schaum geht keinerlei Gefahr aus. Das Umweltamt der Stadt musste trotzdem vorsorglich informiert werden. Während des Brandes knallte es mehrfach. Möglicherweise platzen einige Autoreifen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

