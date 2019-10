Auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier prallt eine Familie in Bielefeld mit ihrem Auto gegen eine Mauer. Jetzt bestätigt die Polizei ein zweites Todesopfer.

Update 16:50 Uhr: Nach einem schweren Unfall in Bielefeld in der Nacht zum Montag, bestätigt die Polizei ein zweites Todesopfer. Ein 16-jähriger Junge aus Bergisch-Gladbach ist demnach im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Ein weiterer 16-Jähriger aus Lüdenscheid war in der Nacht noch am Unfallort gestorben, wie come-on.de berichtet. Weiterhin in Lebensgefahr schwebt eine 25-jährige Beifahrerin. Insgesamt hatten sieben Personen in dem Auto gesessen - darunter drei Kinder und drei Erwachsene.

Eine Polizeisprecherin bestätigte zudem, dass ein zweites Auto, in dem weitere Hochzeitsgäste saßen, nur kurz nach dem Unfall am Unglücksort eintraf. Laut Mindener Tageblatt musste eine Schnelleinsatzgruppe mit ehrenamtlichen Sanitätern die Augenzeugen betreuen, unter denen auch mehrere Kinder waren.

Unfall in Bielefeld nach Hochzeitsfeier: Schicksal schlägt gnadenlos zu

Erstmeldung 21. Oktober 2019, 9.05 Uhr: Gemeinsam feierte eine Familie auf einer Hochzeit in Bielefeld - bevor der Abend ein entsetzliches Ende nahm. Auf dem Rückweg von der Feier krachte das Familienauto mit sieben Insassen gegen eine Mauer.

Eines der vier Kinder der Familie aus Lüdenscheid, ein 16-Jähriger, überlebte den Unfall nicht. Der Jugendliche saß mit seiner kurdischen Familie in einem Siebensitzer, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob er auf dem Beifahrersitz saß, ist bislang unklar.

Drei weitere Kinder im Alter von 13 bis 16 Jahren sowie drei Erwachsene wurden teils lebensgefährlich verletzt, darunter auch die Eltern des getöteten 16-Jährigen. Unklar war zunächst auch, in welchem Verhältnis die weiteren Insassen zu dem Hochzeitspaar standen.

Autounfall nach Hochzeitsfeier - Mögliche Ursache für den Crash

Die Unfallursache war zunächst nicht geklärt. Womöglich war die nasse Fahrbahn eine Ursache für den Crash. „Es hat den ganzen Tag geregnet“, sagte der Sprecher.

Die Polizei gehe nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass kein weiteres Auto an dem Unfall beteiligt war. Es sei auch kein Hochzeitskorso gewesen, sagte der Sprecher. Ob der 35 Jahre alte Fahrer zu schnell gefahren war, müssten die Ermittlungen zeigen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

