Einbrecher begeben sich in Lebensgefahr: Dreiste Diebe klettern in einsturzgefährdetes Brand-Haus

Mehrere Tausend Euro Schaden

+ © Silas Stein/dpa Unbekannte Diebe brachen in Bielefeld in ein unbewohntes Mehrfamilienhaus ein. © Silas Stein/dpa

Bei einem fatalen Einbruch in Bielefeld brachten sich Diebe in große Gefahr. Die Einbrecher stiegen in ein Mehrfamilienhaus ein, das wegen eines Feuers unbewohnbar und einsturzgefährdet ist.