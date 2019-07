Autorennen im Tunnel: 21-Jähriger beschleunigt – dann kracht er gegen eine Mauer

Zwei 21-Jährige lieferten sich in Bielefeld ein illegales Autorennen. Einer von ihnen verlor die Kontrolle über seinen BMW – und landete an einer Mauer.

Bielefeld – Zwei 21-Jährige waren am späten Donnerstagabend (11. Juli) im ostwestfälischen Bielefeld unterwegs. In überhöhter Geschwindigkeit rasten sie gegen 23 Uhr in den Ostwestfalentunnel in Bielefeld. Plötzlich verlor einer der Männer die Kontrolle über seinen BMW – und krachte gegen die Mauer, wie owl24.de* berichtete.

Bielefeld: Fahrer beschleunigen stark

Unmittelbar vor der Blitzeranlage im Tunnel in Bielefeld in Richtung A33 bremsten beide BMW-Fahrer stark ab. Daraufhin beschleunigten beide ihre Fahrzeuge. Einer von ihnen kam schließlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mauer. Dem anderen 21-Jährigen gelang es noch rechtzeitig, die Kontrolle über sein Fahrzeug wieder herzustellen.

Röhre in Bielefeld gesperrt

Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei stellte die Pkws sicher. Auch wurden beide Führerscheine einkassiert. Die betroffene Tunnel-Röhre auf dem viel befahrenem Ostwestfalendamm in Bielefeld wurde für etwa eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

