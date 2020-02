Über zwei Promille: Betrunkener Lkw-Fahrer sorgt auf A2 für haarsträubende Szenen

Ein aufmerksamer Autofahrer hat womöglich einen schweren Lkw-Unfall auf der A2 bei Hamm verhindert. Der polnische Sattelzug-Fahrer war betrunken.

Hamm/Bönen - Ein aufmerksamer Autofahrer hat womöglich einen schweren Lkw-Unfall auf der A2 bei Hamm (NRW) verhindert.

Der Zeuge hatte sich am Sonntagabend (23. Februar) bei der Polizei gemeldet. Schon an einer Tankstelle war ihm ein Mann aufgefallen, der schwankte und an der Kasse Probleme hatte zu bezahlen. Als er sah, wie sich der offenbar betrunkene Mann anschließend hinter das Steuer eines Sattelzugs setzte, hängte er sich mit seinem Auto dahinter.

Was er auf der Autobahn sah, war haarsträubend. Die Krönung des Ganzen war, wie sich der Betrunkene gegenüber der Polizei herauszureden versuchte, schreibt WA.de*.

