7 Ausflugsziele in NRW – zwischen Ausblick und Märchenschloss

Von: Constanze Julita

Das Schloss Nordkirchen ist mit seiner spektakulären Kulisse wie ein Märchenschloss. (Archivbild) © CHROMORANGE/Imago

In NRW gibt es spannende Ausflugsziele: Hoch gelegene Burgruinen, Märchenschlösser und spektakuläre Ausblicke. Sieben Tipps im Überblick.

Köln – Von Märchenschlössern in Nordkirchen und Lüdinghausen über hoch gelegene Burgruinen am Drachenfels bis hin zu spektakulären Landschaften im Nationalpark Eifel gibt es in Nordrhein-Westfalen vieles zu erleben. Wer auf Entdeckungstour zwischen einst von Vulkanausbrüchen geschaffenen Lava-Landschaften gehen möchte, wird in der 45 Millionen Jahre alten Vulkaneifel an der Grenze zu NRW fündig.

24RHEIN zeigt sieben besondere Ausflugsziele in NRW auf einen Blick.