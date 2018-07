Frau bekommt ständig Amazon-Pakete - obwohl sie gar nichts bestellt hat

Bei einer Frau aus Berlin klingelt der Postbote auch dann, wenn sie gar nichts bestellt hat. Über 30 Amazon-Pakete hat die 46-Jährige schon erhalten mit teils überraschendem Inhalt.

Berlin - Wer kennt es nicht? Man bestellt etwas und muss ewig auf das Paket warten. Oder es kommt gar nicht an und stattdessen steckt ein Zettel im Briefkasten, auf dem steht, dass man zur nächsten Postfiliale muss.

Andrea aus Berlin erlebt genau das Gegenteil. Sie bekommt Päckchen, die sie nicht bestellt hat. Die Ursache: Ein Fehler im System. Insgesamt sind bei ihr schon über 30 ungewollte Pakete von Amazon angekommen, wie die Frau der Bild-Zeitung erzählte.

Absurder Inhalt in den Amazon-Paketen

Der Inhalt der Päckchen ist erstaunlich vielfältig: Eine Tätowiermaschine für Anfänger befand sich dabei, ein Hundefrisier-Set, eine Barbiepuppe, BHs, ein Staubsaugroboter. Doch auch Dinge, die man als Otto Normalverbraucher wahrscheinlich nicht unbedingt kennt: Beispielsweise eine Handtuch-Hängematte für die Brüste sowie eine Gummi-Hülle zur Glied-Vergrößerung um 30 Prozent.

Artikel behalten, spenden oder entsorgen?

Der Bild erzählte die verzweifelte Berlinerin: „Die ganzen Sachen kommen von Amazons Rücksendezentrum in Bad Hersfeld. Es sind Dinge, die die Kunden eigentlich an die Firma zurück schicken wollten.“

Amazon selbst hatte Andrea diesbezüglich auch schon kontaktiert. Der Versand-Riese äußert sich in einem offiziellen Schreiben so dazu: „Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Artikel behalten, spenden oder entsorgen möchten. Wir haben den Fall zur Untersuchung an unser Spezialistenteam weitergeleitet."

Was macht Andrea mit den Sachen?

Was macht Andrea also mit dem ganzen Zeug? „Einiges schenke ich Freunden, kaputte Sachen schmeiße ich weg.“ Amazon hat sich darüber hinaus noch bei ihr entschuldigt - der Versandhändler möchte den Vorfall prüfen und sicherstellen, dass er sich nicht wiederholt. Dabei klingen gratis Pakete mit unbekanntem Inhalt doch eher nach spannender Überraschung als nach Unannehmlichkeit...

Ronja Menzel