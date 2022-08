Feuerwehr-Einsatz läuft: Zug evakuiert - „Massenanfall von Verletzten“

Aktueller Vorfall in Berlin

In Berlin läuft aktuell ein größerer Feuerwehr-Einsatz. Ein Zug musste evakuiert werden.

Berlin - Von einem „Massenanfall von Verletzten“ spricht die Berliner Feuerwehr aktuell. Sie musste nach eigenen Angaben zu einem größeren Einsatz nahe dem Bahnhof Friedrichstraße ausrücken. Dabei werde ein Zug komplett evakuiert.

Zug in Berlin wird evakuiert - etliche Personen klagen wohl über Kreislaufprobleme

Mehrere Menschen hätten Kreislaufprobleme, teilte die Feuerwehr nach dpa-Angaben weiter mit. Via Twitter informierte die Feuerwehr zudem, dass insgesamt drei Züge liegengeblieben seien.

In weiten Teilen des Ostens Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst am Montag vor Hitze. Ob dies mit dem Vorfall in Zusammenhang steht, ist aktuell nicht bestätigt.

