Berlin-Wedding: Betrunkener BMW-Fahrer rast in Menschenmenge

In Berlin-Wedding ist ein betrunkener BMW-Fahrer in eine Menschenmenge gerast (Symbolbild).

Schwerer Unfall in Berlin-Wedding: Der betrunkene Fahrer eines BMW mit lettischem Kennzeichen ist in einer Menschenmenge auf einem Gehweg gerast

Berlin - Ein laut Polizei betrunkener Autofahrer ist in Berlin-Wedding in mehrere Fußgänger gerast. Fünf Menschen wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Autofahrer kam am frühen Samstagmorgen von der Fahrbahn ab, raste auf einen Gehweg und stieß dort mehrere Menschen um.

Wie die B.Z. berichtet, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 2.30 Uhr an der Kreuzung Osloer Straße/Prinzenallee in Wedding. Der BMW mit lettischem Kennzeichen soll erst an einem Metalltor eines Biergartens zum Stehen gekommen sein.

Zur Identität der Verletzten und dem Fahrer gab es zunächst keine Informationen. Der Unfallverursacher soll betrunken gewesen sein. Weitere Details konnte der Polizeisprecher zunächst nicht nennen.

fro/dpa