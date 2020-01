Tödlicher Fahrradunfall – junge Frau (35) wird von Bus erfasst und eingeklemmt

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr stellte der ADFC in Berlin ein „Geisterrad“ nach einem tödlichen Unfall auf.

Berlin – In Berlin-Johannisthal ist es am vergangenen Sonntag (19.01.2020) am Groß-Berliner Damm, Ecke Pilotenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 35 Jahre alte Frau kam dabei ums Leben.

Berlin: Bus überfährt Radfahrerin – tot

Ein Bus der Linie M265 erfasste eine Radfahrerin. Sie wurde von dem zwölf Meter langen BVG-Fahrzeug mitgeschleift und eingeklemmt, wie „Bild.de“ berichtet. Vor Ort waren 40 Rettungskräfte im Einsatz und mussten den Bus anheben, um die eingeklemmte Radfahrerin zu befreien. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Busfahrer und ein weiterer Zeuge kamen mit einem Schock ins Krankenhaus.

Schwerer #Verkehrsunfall in #Johannisthal

Die @Berliner_fw wurden zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person zum #Groß_Berliner_Damm alarmiert. 40 Kräfte darunter #Rüstgruppe #NEF 3 #RTW waren im Einsatz. Eine Person verstarb am Einsatzort, 2 Personen kamen ins Krankenhaus. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 19. Januar 2020

Zur genauen Unfallursache konnte die Polizei sich am Sonntag nicht festlegen, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. „Der Bus soll aber nach rechts abgebogen sein und die Radfahrerin übersehen haben, die geradeaus wollte“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber „Bild“.

Mehrere hundert Menschen versammelten sich nach Informationen von „rbb24“ zu einer Mahnwache für das 35 Jahre alte Opfer in Berlin. Der ADFC stellte ein weißes „Geisterrad“ auf, das an den tödlichen Unfall erinnern soll. Nach einer Schätzung der Berliner Polizei waren insgesamt 300 Menschen vor Ort.

Es ist nicht der erste Unfall mit einer Radfahrerin in diesem Januar. In Dresden hat ein 18 Jahre alter Raser eine Frau mit einem PS-starken Mercedes erfasst und ihr Fahrrad zerrissen. Auch hier verstarb das Unfallopfer noch an der Unfallstelle. In Südtirol ist es Anfang Januar zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein betrunkener Südtiroler aus dem Pustertal raste in eine 17-köpfige Studentengruppe aus Deutschland. Sieben Menschen starben, zehn wurden zum Teil schwer verletzt.