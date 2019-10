U-Bahn-Drama: Mann (22) will Rollstuhlfahrer verteidigen und bezahlt es mit seinem Leben

An Haltestelle Kottbusser Tor in Berlin

Ein Mann stürzte vor eine einfahrende U-Bahn in Berlin und starb. Augenzeugen berichten was tatsächlich am Bahnsteig abgespielt hat. Das Opfer wollte wohl einem Rollstuhlfahrer helfen.