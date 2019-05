Rebecca Reusch noch immer vermisst: Suche eingestellt - nun äußert sich die Familie

Seit über drei Monaten fehlt jede Spur von Rebecca Reusch aus Berlin. Mittlerweile wurde die Suche nach dem Mädchen eingestellt, nun äußerte sich die Familie in einem Interview.

Berlin - Die Suche nach der 15-jährigen Rebecca Reusch aus Berlin wurde eingestellt. Drei Monate gilt das Mädchen nun bereits als vermisst, wo sich die Schülerin befindet, ist noch immer unklar. Obwohl Ermittler schnell davon ausgingen, dass Rebecca einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte, wird die zunächst groß angelaufene Suche nicht mehr aktiv fortgesetzt.

Ihre Eltern, Brigitte und Bernd Reusch, suchten in den letzten Wochen vermehrt über die Medien nach ihrer Tochter. Nachdem die Suche nun eingestellt wurde, äußerten sich die beiden in einem Interview mit der Bild nun erneut.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Rebeccas Schwester Vivien ein emotionales Bild.

Vermisste Rebecca Reusch aus Berlin: Eltern beschreiben Alltag nach dem Verschwinden

Wie das Blatt berichtet, geben die Eltern die Suche nach ihrer Tochter nicht auf. „Wir beten jeden Tag für sie. Und gehen in die Kirche“, beschreibt Brigitte Reusch die allgegenwärtige Situation. Trotzdem laufe der Alltag weiter. Während Familienvater Bernd seine Fliesenbaufirma betreibe und täglich mit Kunden in Kontakt stehe, lenkt sich Brigitte Reusch mit der Buchhaltung ab. Auch das Familienleben geht weiter. Seit Wochen wird die Familie jedoch auch Opfer vieler Anfeindungen.

In dem Interview verraten die Eltern dann auch, dass ein neuer Hinweis zu dem Verbleib ihrer Tochter bei ihnen persönlich einging. „Gestern rief jemand an. Sie soll in Liechtenstein gesehen worden sein. Aber das ist alles Quatsch. Sie ist weg“, erklärt Brigitte Reusch am Ende des Interviews.

+ Mit diesen Fotos suchen Ermittler nach der vermissten Rebecca Reusch. © LKA Berlin

Über drei Monate vermisst Familie Reusch nun schon das Küken der Familie. Das Verschwinden der 15-Jährigen gestaltet sich als absolut mysteriös, die Umstände geben auch den Ermittlern noch immer Rätsel auf. Der Schwager des Mädchens wird von ermittelnden Beamten noch immer als dringend tatverdächtig bezeichnet, sein Verhalten am Morgen des Verschwindens wirft viele Fragen auf.

In einem Interview erklärte ein Ermittler vor wenigen Wochen, wie die Suche nach dem 15-jährigen Mädchen abläuft. Die Anwältin des Schwagers kritisierte das Vorgehen der ermittelnden Beamten.

Rebecca Reusch noch immer vermisst: Das ist über den Fall bekannt

Rebecca verbrachte die Nacht auf den 18. Februar im Haus ihrer Schwester Jessica. Die älteste Tochter der Familie lebt mit ihrer eigenen kleinen Familie in einem Haus im Berliner Stadtteil Britz. Ehemann Florian R. arbeitet als Koch in einem Hotel am Berliner Kurfürstendamm. Mit seinen Kollegen ging der 27-Jährige in der besagten Nacht feiern, erreichte sein Zuhause erst gegen 5.45 Uhr am frühen Morgen. Seine Ehefrau Jessica verließ gegen 7 Uhr morgens das Haus, ob Rebecca zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Sofa im Wohnzimmer schlief, unklar.

Klar dagegen ist jedoch: das Handy der 15-Jährigen loggte sich zwischen 6 Uhr und 8 Uhr an dem besagten Morgen noch einmal im WLAN-Netz des Hauses ein. Gegen halb neun versuchte Brigitte Reusch ihre Tochter dann telefonisch zu erreichen, jedoch vergeblich. Der Schwager des Mädchens erklärte zu diesem Zeitpunkt, dass Rebecca bereits das Haus verlassen haben müsste. Wie die Polizei in einem Beitrag der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ dann erklärte, wurde das Auto des Schwagers knapp zwei Stunden später auf einer Autobahn Richtung Polen registriert.

Vermisste Rebecca aus Berlin: Schwager gilt noch immer als dringend tatverdächtig

Eine vorläufige Festnahme von Florian R. musste nach wenigen Stunden aufgehoben werden. Auch eine spätere zweite Festnahme wurde nach wenigen Tagen aus Mangel an Beweisen wieder aufgehoben. Trotzdem scheint für die Ermittler klar: Rebecca hat das Haus nicht lebend verlassen. Als dringend tatverdächtig gilt noch immer der Schwager des Mädchens.

