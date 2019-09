Berlin: Porsche rast auf Gehweg - vier Menschen tot, darunter auch ein Kleinkind - neue Details

Schwerer Unfall in Berlin-Mitte: Ein Porsche ist auf einen Gehweg gerast und hat dabei vier Menschen in den Tod gerissen.

Berlin - In Berlin hat sich ein schwerer Unfall ereignet: In Berlin-Mitte, auf der Invalidenstraße, ist ein Porsche auf einen Gehweg gerast und hat dabei vier Menschen in den Tod gerissen. Das twitterte die Berliner Feuerwehr. Unter den Opfern ist demnach auch ein Kleinkind. Das Auto durchbrach eine Gehweg-Absperrung und landete in einem Gebüsch.

Wie die Berliner Morgenpost erfahren hat, wurden Fahrer und Beifahrer bei dem Unfall verletzt. 25 Einsatzkräfte seien vor Ort. Bei dem Auto soll es sich um einen Porsche gehandelt haben, dessen Fahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Laut Bild befanden sich drei Personen in dem Wagen, neben dem Fahrer auch eine Frau und ein sechsjähriges Kind, das ebenfalls verletzt wurde. „Bei unserem Eintreffen hat sich buchstäblich ein Bild des Schreckens gezeigt“, zitiert die Zeitung einen Feuerwehrsprecher.

Die Invalidenstraße wurde zwischen Tor- und Ackerstraße in beide Richtungen gesperrt, die dort langlaufenden Tramlinien umgeleitet. „Bitte behindern Sie die Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort nicht“, twitterte die Polizei Berlin. Wie sich der Unfall ereignet hat, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Bild zufolge geht sie davon aus, dass der Fahrer bei dem erhöhten Tempo die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Mehr Infos folgen in Kürze!

Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019

frs