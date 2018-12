Mann fährt Polizist um - Schüsse auf Auto

Nachdem ein Polizist in Berlin angefahren und verletzt wurde, suchen Einsatzkräfte nach dem Fahrer. Ein Schuss auf das Auto konnte den Flüchtigen nicht stoppen.

Berlin - Ein Polizist ist bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Neukölln am Mittwoch angefahren und verletzt worden, als der Fahrer während der Überprüfung plötzlich flüchtete, teilte die Berliner Polizei via Twitter. Dabei sei es auch zur Schussabgabe durch die Polizei gekommen. Der Hermannplatz in Berlin ist derzeit gesperrt, so die Polizei.

Die Zeitung „B.Z.“ hatte zuvor von dem Vorfall am Hermannplatz in Berlin berichtet. Demnach wollte die Polizei einen Intensivtäter kontrollieren, der daraufhin Gas gegeben habe. Die Beamten sollen einen Schuss abgefeuert haben, um ihn zu stoppen. Der Mann konnte trotzdem fliehen. Die Fahndung läuft.

Zwei Streifenbeamte wollten den Fahrer eines Autos wegen einer Ordnungswidrigkeit überprüfen.

Berlin: Hermann Platz - Hier hat ein Mann einen Polizisten umgefahren





ml