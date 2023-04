„Absolute Ausnahmesituation“: Bewaffneter randaliert in Klinik – Polizei stoppt ihn mit zwei Schüssen

Von: Romina Kunze

Bei einem Einsatz im Jüdischen Krankenhaus in Berlin fielen Schüsse aus der Dienstwaffe der Beamten. © Jörg Carstensen/dpa

Im Jüdischen Krankenhaus in Berlin weigerte sich ein bewaffneter Mann, mit den Einsatzkräften zu kooperieren. Die Polizisten stoppten ihn mit Schüssen.

Berlin – Bei einem Einsatz in einem Berliner Krankenhaus feuerten Polizeibeamte Schüsse auf einen Mann ab. Der 45-Jährige sei dabei am Bein verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag (21. April) mit. Die Beamten seien von Beschäftigten der Klinik am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr alarmiert worden, weil der Mann auf einer Station randaliert habe. Nach Angaben des Sprechers attackierte er die Einsatzkräfte nach deren Eintreffen mit einem Messer, wie die B.Z zuerst berichtete.

Die Hintergründe seien noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Zu dem Vorfall soll es auf einer Suchtstation des Jüdischen Krankenhauses in Berlin gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen seien außer dem Angreifer keine weiteren Menschen verletzt worden, so der Sprecher.

„Absolute Ausnahmesituation“: Polizisten haben auf Bewaffneten geschossen, um Gefahr abzuwenden

Nach B.Z.-Informationen wurde der Angreifer mit zwei Schüssen von der Polizei gestoppt, da er auf die Forderung der Polizei, das Messer wegzulegen, nicht reagiert haben soll. Der 45-Jährige sei medizinisch versorgt worden und sei stabil, sagte der Polizeisprecher. Den Polizeiangaben zufolge hat eine Mordkommission die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Dies ist laut Polizei stets der Fall, wenn Beamte im Einsatz ihre Dienstwaffe abgefeuert haben.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bezeichnete Situationen mit Bewaffneten in Krankenhäusern als hochgefährlich, weil es auch darum gehe, Patienten, Personal und Gäste aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Die Beamten hätten in einer „absoluten Ausnahmesituation“ Ruhe bewahrt und wohl Schlimmeres verhindert, so der Berliner GdP-Landeschef Stephan Weh. „Kein Polizist schießt gern. Leider haben wir momentan gerade bei unkooperativen, mit Messer bewaffneten Angreifern keine andere Option als die Schusswaffe, um Gefahren abzuwenden“, so Weh weiter.

In einem ähnlichen Fall mussten Polizeibeamte kürzlich ebenfalls eingreifen, als ein Patient in einer Pflegeeinrichtung in Eschwege mit einer Pistole hantierte. (dpa/rku)