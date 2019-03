Ehestreit gipfelt in grausamer Attacke - Frau (34) droht zu erblinden

Ein Ehekrach endete in einer grauenvollen Gewalttat, die schwerwiegende Folgen für das weitere Leben einer 34-Jährigen haben könnte.

Berlin - Bei einem Ehestreit in Berlin hat ein Mann seiner Frau Batteriesäure ins Auge gespritzt. Er wurde festgenommen. Die 34-Jährige liegt im Krankenhaus. Ärzte würden noch um ihr Augenlicht kämpfen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. In der Wohnung des Paares befanden sich während des Streits auch die beiden 9 und 14 Jahre alten Kinder. Sie wurden danach von der Polizei zu Bekannten gebracht.

Zuerst bedrohte er sie mit einem Messer

Zu der Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Samstag. Gegen 3 Uhr soll der 39-jährige Mann seine Frau im Badezimmer mit einem Messer bedroht haben. Anschließend soll er sie nach ihrer Aussage am Hinterkopf gepackt und ihr dann die Batteriesäure ins linke Auge gespritzt haben. Die Frau riss sich los und flüchtete in ein anderes Zimmer. Dort benachrichtigte sie die Polizei.

dpa