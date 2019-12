„Sie Penner!“ Die Wut eines Nachbarn in Berlin sorgte für einen bemerkenswerten Treppenhaus-Zettel. Vor allem ein Wort fällt auf.

Ein Treppenhaus-Zettel aus Berlin sorgt für Verwunderung.

sorgt für Verwunderung. Darin beschwert sich ein Nachbar wütend über Lärm.

wütend über Lärm. Immerhin bleibt er in der Anrede höflich - mit einem „Sie Penner“.

Berlin - Mensch, es ist doch bald Weihnachten. Da bietet es sich an, in Mehrfamilienhäusern nett zu den Nachbarn zu sein. Sie im Treppenhaus zu grüßen, den persönlichen Kontakt zu pflegen, mal ein Paket anzunehmen - oder ihnen gar einen Nikolaus vor die Tür zu stellen. Auf gute Nachbarschaft!

So ziemlich genau das Gegenteil ist nun in Berlin passiert. Das ist einem Treppenhaus-Zettel der Instagram-Seite Notes Of Berlin zu entnehmen. Das Blatt sei demnach in der Berliner Hermannstraße von einer Marie entdeckt worden. Dass es sich um keinen Fake handelt, ist nicht gesichert - doch es deutet auch nichts auf eine Fälschung hin.

„Sie Penner!“ Treppenhauszettel-Schreiber in Berlin mit deutlichen Worten

Handschriftlich sind deftige Worte auf das Papier gekritzelt. „An die Arschlöscher, die uns gestern mit ihren Lärm sehr gestört haben, und uns nicht schlafen liesen“, lauten die erste. Die Fehler haben wir nicht korrigiert - sie sind wohl auch aus der Wut geboren, so kommt es eben zu einem Verschreiber wie „Arschlöscher“.

Es folgt eine Drohung: „Nächste Mal gibt es mindestens einen Anzeige, Polizei oder einen Drama, Sie Penner.“

„Höfliches Pöbeln muss gelernt sein“ - User reagieren spöttisch auf Zettel aus Berlin

In den ersten zwei Tagen gab es für den Zettel schon mehr als 3.400 Likes. Und interessierte Kommentare. Mehrere loben, dass wenigstens gesiezt wird. „Sie Penner, so viel Zeit war da. Find ich gut! Höfliches Pöbeln muss gelernt sein“, heißt es da. Und: „Das Höflichkeits-Sie rundet diesen förmlichen Brief adäquat ab.“ Und: „Höflichkeit muss sein, sie Arsch.“ Mehrere fühlen sich auch an Bruce Darnell erinnert.

