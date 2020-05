Tragischer Arbeitsunfall: Mann wird von Bagger erfasst und tödlich verletzt

Polizei ermittelt

(Symbolbild)

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in der Nähe von Darmstadt ist ein 58-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.