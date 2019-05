Mann verhält sich merkwürdig an Tankstelle – Mitarbeiter reagiert sofort

© Symbolbild: Frank May dpa

Ein Mann verhält sich merkwürdig an einer Tankstelle in Bensheim. Das hat einen besonderen Grund.

Bensheim - Wie wichtig es im Einzelfall sein kann, nicht lange zu zögern und im Zweifel die Polizei zu verständigen, zeigte sich am Dienstag (30.04.) gegen 15 Uhr bei einem Vorfall an einer Tankstelle im Berliner Ring in Bensheim, berichtet op-online.de*.

Einem Mitarbeiter fiel ein Autofahrer auf dem Tankstellengelände auf, dessen Verhalten er zunächst nicht so recht einschätzen konnte. Er vermutete, dass der Mann offensichtlich stark betrunken war, hielt den 64-Jährigen davon ab weiterzufahren und alarmierte sofort die Polizei.

Mann verhält sich merkwürdig an Tankstelle: Was hat er?

Die Beamten konnten anschließend eine Alkoholisierung mit einem Atemalkoholtest rasch ausschließen, bemerkten aber, dass es dem Autofahrer zusehends schlechter ging und zogen den Rettungsdienst hinzu.

Nach erster Einschätzung erlitt der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Schlaganfall. Wegen der richtigen Reaktion des Tankstellenmitarbeiters sowie dem besonnenen Handeln der Polizeistreife, konnte anschließend schnell die ärztliche Versorgung des 64-Jährigen gewährleistet und wahrscheinlich Schlimmeres verhindert werden. (chw)

