Kinder bedroht und beleidigt: Schüler unter Polizeischutz aus Ferienlager abgeholt

Von: Nadja Zinsmeister

Eine Schulklasse aus Berlin musste ihr Ferienlager in Brandenburg frühzeitig abbrechen und nachts abreisen. Einige Schüler waren bedroht worden.

Heidesee – Eine Schulklasse aus Berlin musste in der Nacht zum Sonntag (7. Mai) ihr Ferienlager in Heidesee (Brandenburg) frühzeitig abbrechen. Einige der Schüler sollen rassistisch beleidigt und sogar bedroht worden sein, teilte ein Sprecher der Polizei Cottbus mit. Jetzt ermittelt der Staatsschutz, der für politisch motivierte Straftaten zuständig ist, wegen Beleidigung, Volksverhetzung und womöglich auch Bedrohung. Vor kurzem sorgte auch ein emotionales Video einer Schülerin für Aufsehen, die in einem Bus rassistisch beleidigt und attackiert wurde.

Rassismus gegen Berliner Schüler im Ferienlager: Kinder unter Polizeischutz nachhause begleitet

Den Polizeiangaben zufolge hatte in dem Ferienlager im Kreis Dahme-Spreewald auch ein Geburtstag stattgefunden, mit Gästen, die aus der Region kommen. Aus dieser Gruppe heraus soll es dann zu verbalen Angriffen auf Schüler aus der Klasse gekommen sein, die einen Migrationshintergrund haben. Sie sollen rassistisch beleidigt worden sein. Wie ein Sprecher weiter mitteilte, soll es zudem auch zu Drohgebärden gekommen sein. Eine körperliche Auseinandersetzung konnte die Polizei nach eigenen Angaben verhindern. Neun von zehn Menschen sehen Rassismus in Deutschland, wie der neu etablierte Nationale Rassismusmonitor zeigt.

In einem Ferienlager im brandenburgischen Heidesee kam es zu einem rassistischen Vorfall. Schüler wurden bedroht. © Michael Bahlo/dpa

Polizeischutz und Ermittlungen nach Rassismus in Ferienlager: „Kinder stehen unter Schock“

Nach der Auseinandersetzung habe ein Lehrer die Eltern der Schüler informiert. Die Klasse sei noch in der Nacht nach Berlin zurückgefahren, wobei die Abreise erst am Montag geplant gewesen sei. Die Polizei habe dabei die Abreise begleitet und in der Nacht Zeugen befragt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, seien dabei von 28 Personen die Identitäten festgestellt worden. Unklar blieb bislang, ob es sich bei allen um Tatverdächtige handelt. Auch wie der Vorfall genau abgelaufen ist, müssen laut einem weiteren Polizeisprecher erst die Ermittlungen zeigen. Rassistische Übergriffe und Fremdenhass sind auch in München ein Thema. Das zeigen offizielle Statistiken genauso wie die Erfahrungen der Menschen, die mit den Anfeindungen leben müssen.

Ein Vater erzählte gegenüber der B.Z., dass er sein Kind gegen 3 Uhr nachts aus dem Ferienlager abholen musste. Zuvor sollen die Gäste der Feier versucht haben, in die Unterkunft der Schüler einzudringen. „Viele Kinder stehen unter Schock. Sie kannten diese Ausländerfeindlichkeit aus Berlin nicht“, wird er weiter zitiert. Der Klassenausflug sei laut der B.Z. ursprünglich zur Vorbereitung einer Matheprüfung geplant gewesen. Jetzt werde überlegt, die Prüfung wegen des Vorfalls zu verschieben.

Rassismus kann viele Formen annehmen. Seit Jahrzehnten werden auch Kinderlieder wie „Aramsamsam“ oder „C-a-f-f-e-e“ in Schulen oder Kindergärten gesungen. Dabei können Kinder laut Experten die Bedeutung der Begriffe und den geschichtlichen Kontext in Liedern nicht begreifen und neigen zur Übernahme von oft stereotypen Menschenbeschreibungen. (nz/dpa/afp)