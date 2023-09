4 / 11

Der Eibsee von oben. Der See liegt direkt unterhalb der Zugspitze und bietet sich wunderbar als Tag eins für einen Kurzurlaub in Oberbayern an. An den Stränden können Urlauber hier entspannen oder sich mit einem Stand up Paddle aufs Wasser wagen. Auch Boote können gemietet werden. Um den See herum gibt es außerdem einen Rundweg. Wer noch mehr erleben möchte, kann mit der Seilbahn auf die Zugspitze fahren. © IMAGO / imagebroker