5 / 5

Viele kennen ihn aus Twilight: Schauspieler Kellan Lutz verkörperte in der Filmreihe Emmett Cullen. Auch der 1985 geborene Schauspieler hat deutsche Wurzeln. „Der Name Lutz ist deutsch, beide Opas stammen aus Deutschland und auch eine meiner Omas. Ich bin eigentlich selbst ein halber Deutscher“, sagte er bei einem Interview 2014. Als Kind soll er oft seine Großeltern in München besucht haben. „Schnitzel, Braten, Klöße - das schmeckt einfach richtig lecker und ist so ganz anders als das, was man in Amerika so bekommt“, erzählte er vor Jahren ebenfalls. © IMAGO / Future Image