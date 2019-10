„Armselige“ Botschaft: Umstrittener Werbespot schockiert Bauernverband

Katjes hat einen Werbespot für vegane Schokolade veröffentlicht. Die industrielle Milchviehhaltung kommt dabei nicht gut weg. Der Bayerische Bauernverband reagiert heftig.

München - Eine Armee finster dreinschauender Kühe marschiert stampfend im Gleichschritt, Melkmaschinen pumpen Milch aus ihren prallen Eutern. Das Bild, dass der neue 15-sekündige Katjes-Werbespot von der industriellen Milchviehhaltung zeichnet, ist ziemlich düster.

Katjes bewirbt damit unter dem Slogan „Jedes Leben ist wertvoll“ seine vegane Schokolade „Chocyes“. Denn nach der Hälfte des Clips brechen goldene Haferähren zu Glockenklängen aus einer gigantischen Schokoladentafel. „Tiere sind keine Milchmaschinen, auch nicht für Schokolade“, verkündet eine Frauenstimme dazu. Die Bilder verheißen eine süße Zukunft ohne Tierleid, unter dem Motto „Cool ohne Kuh“. Haferdrink statt Milch.

Bayrischer Bauernverband kritisiert Werbespot von Katjes

Doch die Schokoladen-Werbung von Katjes kommt nicht bei allen gut an. Zum Beispiel beim Bayerischen Bauernverband. Dessen Pressesprecher Markus Drexler nannte den Spot für die vegane Nascherei bei Twitter „armselig und symptomatisch für das, was in Debatte rund um Essen & Tierhaltung schief läuft“. Weil der Film zudem „diskriminierend und ungerechtfertigt sei“ habe der Bauernverband Beschwerde beim Deutschen Werberat eingelegt.

Neuer #Katjes-Spot ist armselig und symptomatisch für das, was in Debatte rund um Essen & Tierhaltung schief läuft: Konzern, der sein Geld mit Zuckerwaren verdient, versucht Geschäft mit völlig absurder Darstellung von Milchviehhaltung anzukurbeln und alle schreien "Hurra!" (1/2) — Markus Drexler (@PmBauernverband) 16. Oktober 2019

Lob und Kritik für Werbespot von Katjes auf Facebook

Auf der Facebook-Seite von Katjes finden sich unter dem Post zum Werbespot für die vegane Schokolade inzwischen mehr als 4500 Kommentare. Etliche User bejubeln den Clip. Einer schreibt: „Sehr gute Entscheidung. Ich würde eine mittelfristige Umstellung auf ein rein veganes Sortiment begrüßen.“ Anderen gefällt die drastische Darstellung der Milchproduktion: „Geile Werbung Katjes. Danke, dass Ihr die Wahrheit sagt.“ Ein anderer schreibt: „Endlich mal eine Werbung, die die Tatsachen nicht verdreht!“

Doch es gibt auch deutliche Kritik, ähnlich der des Bayerischen Bauernverbands. „Das ist das Allerletzte! Ich werde keine Katjesprodukte mehr kaufen! Es geht überhaupt nicht, die Landwirtschaft so zu verhöhnen!“, lautet ein Kommentar. Ein weiterer Nutzer schreibt, der Werbespot für die vegane Schokolade würde die Bauern unter „Generalverdacht“ stellen. „Kein Katjes mehr. Das geht gar nicht. Überlegt mal, wer euch satt macht. Richtig! Die Bauern. Diese Leute zu verhöhnen ist das Letzte“, empört sich ein User und stößt damit in das selbe Horn, wie der Bayerische Bauernverband.